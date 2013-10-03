أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران يودع رحلة الحجاج من مطار الغردقة إلى جدة اليوم

Google+ Print
وزير الطيران يودع رحلة الحجاج من مطار الغردقة إلى جدة اليوم وزير الطيران يودع رحلة الحجاج من مطار الغردقة إلى جدة اليوم

يتفقد فى تمام الرابعة من مساء اليوم المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للطيران، مبنى مطار الغردقة الجديد ومهبط الطائرات المقام على مساحة 120 ألف متر، اليوم المراحل النهائية للمطار الجديد بطاقة 5.7 مليون راكب وبتكلفة تصل إلى 486 مليون جنيه ليصل إجمالى عدد الركاب والطاقة الإجمالية للمطار إلى 13 مليون راكب سنويا، حيث يستوعب المطار الحالى 5.5 مليون راكب سنوياً، كما يضم مهبط الطائرات الجديد 16 موقعا ليصل إجمالى المواقع إلى 40 موقعاً.

صرح بذلك اللواء سامى عبد المنعم، مدير مطار الغردقة، والذى أضاف أن الوزير فاضل يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سوف يشارك فى وداع فوج للحجاج من مطار الغردقة على متن رحلة للطيران إلى جدة وهى الرحلة الجوية الوحيدة من الغردقة لحجاج البحر الأحمر والذين يصل عددهم إلى 180 حاجا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي