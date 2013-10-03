وزير الطيران يودع رحلة الحجاج من مطار الغردقة إلى جدة اليوم

يتفقد فى تمام الرابعة من مساء اليوم المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للطيران، مبنى مطار الغردقة الجديد ومهبط الطائرات المقام على مساحة 120 ألف متر، اليوم المراحل النهائية للمطار الجديد بطاقة 5.7 مليون راكب وبتكلفة تصل إلى 486 مليون جنيه ليصل إجمالى عدد الركاب والطاقة الإجمالية للمطار إلى 13 مليون راكب سنويا، حيث يستوعب المطار الحالى 5.5 مليون راكب سنوياً، كما يضم مهبط الطائرات الجديد 16 موقعا ليصل إجمالى المواقع إلى 40 موقعاً.

صرح بذلك اللواء سامى عبد المنعم، مدير مطار الغردقة، والذى أضاف أن الوزير فاضل يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سوف يشارك فى وداع فوج للحجاج من مطار الغردقة على متن رحلة مصر للطيران إلى جدة وهى الرحلة الجوية الوحيدة من الغردقة لحجاج البحر الأحمر والذين يصل عددهم إلى 180 حاجا.

>