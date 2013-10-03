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جسم غريب يثير الفزع والارتباك بين طلاب مدرسة التحرير التجريبية بأسيوط

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جسم غريب يثير الفزع والارتباك بين طلاب مدرسة التحرير التجريبية بأسيوط جسم غريب يثير الفزع والارتباك بين طلاب مدرسة التحرير التجريبية بأسيوط

أثار وجود جسم غريب ملفوف بشاش ولاصق أعلى سور مدرسة التحرير التجريبية بأسيوط حالة من الفزع والخوف والارتباك بين الطلاب، مما أدى إلى خروجهم بسرعة من المدرسة وتزاحم أولياء الأمور لإخراج أبنائهم.

وقال اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إنه بمجرد الإبلاغ عن وجود جسم غريب انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والإسعاف، وتم عمل كردون بمحيط المدرسة، وبالتعامل مع الجسم تبين أنه عبوة بلاستيك لمياه غازية 300 مل ملفوفة بشاش ولاصق للإيهام بأنها جسم قابل للانفجار، وبالكشف عنها تبين خلوها من أى مواد متفجرة، وتم رفع العبوة وتهدئة الطلاب الذين أصابهم الفزع والرعب جراء وجود العبوة.

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مصر 365