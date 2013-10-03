محافظ القليوبية: لم تسبقنا أية محافظة فى إجراءات تثبيت "المؤقتين"

أشار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إلى أن مشكلة تعيين المؤقتين بمحافظة القليوبية ليست مشكلة المحافظة فقط وإنما مشكلة بجميع المحافظات.

وقال "عبد الظاهر": "لم تسبقنا أية محافظة فى إجراءات تثبيت العمالة ونقل مرتباتهم على موازنة الدولة"، لافتا إلى أنه يوفر للمحافظة المبالغ التى تصرف من صندوق الخدمات للصرف منها فى أغراض التنمية.

وأكد المحافظ أنه لن يتم تعيين أى عامل جديد من عدد 4 ملايين عاطل على مستوى الجمهورية إلا بعد تثبيت العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على كل ما يقدم لها من شكاوى، وتتواصل مع جميع الجهات، وتوقع على جميع الاستمارات والخطابات اللازمة فى هذا الشأن.