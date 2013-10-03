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هيئة قضايا الدولة تنفى الطعن على حكم «حظر الإخوان»

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هيئة قضايا الدولة تنفى الطعن على حكم «حظر الإخوان» هيئة قضايا الدولة تنفى الطعن على حكم «حظر الإخوان»

نفى المستشار سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن قيام قضايا الدولة للطعن على الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

كما أكد المستشار أن الهيئة لم تتخذ أى قرار، بخصوص الحكم، لأنها لم تتسلم الصيغة التنفيذية للحكم حتى الأن، موضحاً أن سبب انتظار الهيئة للصيغة التنفيذية للحكم هو أنه صادر ضد جماعة ينتمى إليها رئيس الجمهورية السابق، مؤكداً أنه إجراء روتينى لا يلزم الهيئة بالطعن على الحكم، حيث ترسل المحكمة الصيغة للمكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة لفحصه من الناحية القانونية.

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