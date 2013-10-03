القبض على شبكة منافيه للأداب بمدينة نصر

قامت مباحث اداب القاهرة بضبط شبكة منافيه للااداب بعمارات صقر قريش بقسم شرطة مدينة نصر اول وذلك بعد ان وردت معلومات للمقدم احمد حشاد تفيد بوجود شبكة منافيه للاداب واخطر بذلك الادارة العامة لمباحث القاهرة.

وامرت الادارة العامة لمباحث القاهرة بضبط اعضاء الشبكة ”س. ع 37 سنة” لإدارتها شبكة للأعمال المنافية للآداب واستقبــــال الرجال راغبــــــــي المتعة المحرمة لممارســـــــــة الفحشاء بسكنها سالف الذكر مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها نظر ذلك .

وبأجراء التحريات والمراقبات السرية التي قام بها السيد الضابط أمكن التوصل إلي صحة ما جاء بالمعلومات وأن المدعوة “س .ع” تقـــــــوم بالفعــــل بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب واستقبال الرجال راغبي المتعة المحرمــة لممارســة الفحشاء بالشقة سكنــها مقابل اجر مادي تتحصل عليه .

وتم تقنيين الإجراءات وبناءا على أذن سابق من النيابة العامة تم مداهمة السكــــــــــن المأذون بتفتيشه بمعرفة العقيد طارق شعلان والسيد المقدم أحمد حشــــــــــاد تحت اشراف العميد زكي زمزم مدير ادارة الاداب حيث أسفرت عمليات الضبط عن ضبط كلا من “أ.م 26 سنة” صاحبة محل ملابــس ببولاق الدكرور و”ب.ا 32 سنة” و”آ.إ 23 سنة” مدربة مساج و”ع.ح” 37سنة دبلوم تجارة و”ن.ي 19 سنة” طالبة بالمعهد العالــي و”م.ل مواليـد 28 سنة” دبلوم تجارة و”ع.ا 23 سنة”.

وبسؤال المتهمين اعترفوا بالتردد على شقة المتحـــرى عنـها بغــــرض ممارسة الفحشاء مع النسوة المتواجدات بالشقة 0وانهم قاموا بالفعل بممارسة الدعـــــارة مع الأولى – وقام بدفع مبلغ مالي وقدرة 300 جنيه .

وبسؤال المتهمات اعترفن باعتيادهن ممارســــــــــة الفحشـاء مع الرجــــــال راغبى المتعة المحرمة مقابل فائدة مالية بشقة المتحري عنها بتسهيل من السادس والسابع اللذان يقومان بتقاضي مبالغ مالية من المترددين علــــــــــى المسكن مقابل تسهيــــل واستغــــــــلال بغائهن .

وأقروا ايضا بقيامهما بتسهيل واستغلال بغاء النسوة الساقطات من خلال إحضار النسوة الساقطات والزبائن من راغبى المتعة المحرمة من الرجال لممارسة الدعارة بالشقة محل الضبط كما يقوما بالتحصل على المبالغ المالية من المترددين على شقة المتحرى عنها .

وبمواجهة المتحرى عنها صاحبة الشقة اعترفت بما هو منسوب إليهم من تهم.

وبالكشف الفني على المتهمين بأرشيف الإدارة وإدارة الحاسب الالى بمديرية امن القاهرة تبين سابقة اتهام كل من “م.ع” وذلك في القضية رقم 28288 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول ” تسهيل دعارة ” و”آ.م” وذلك في القضية 28288 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول ممارسة دعارة – بتاريخ 1/6/2013 و”ب.ع” فى القضية رقم 11708 لسنة 2005 ” تبديد ” الأزبكية

وتم التحفظ على عدد ( 8 ) هواتف محمولة ماركات مختلفة خاصة بالمتهمات ومبلغ مالي قدرة 2555 جنيها متحصلات الجريمة ومشغولات ذهبية خاصة بالمدعوة سمر عبدالرؤف عبد الله