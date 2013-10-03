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توافد أهالى الشهداء والمواطنين الليبيين لحضور محاكمة رموز النظام السابق

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توافد أهالى الشهداء والمواطنين الليبيين لحضور محاكمة رموز النظام السابق توافد أهالى الشهداء والمواطنين الليبيين لحضور محاكمة رموز النظام السابق

توافد العشرات من أهالى شهداء ثورة 17 فبراير الليبية منذ صباح اليوم الخميس، إلى محكمة طرابلس لحضور الجلسة الثانية من محاكمة 38 من رموز النظام السابق أمام غرفة الاتهام.

وكانت غرفة الاتهام قد بدأت يوم 19 سبتمبر الماضى النظر فى اتهامات 38 متهما من رموز النظام السابق بحضور جميع المتهمين ماعدا سيف الإسلام.. ورفع الأهالى اللافتات المنددة بأعوان النظام السابق.

وذكر مصدر أمنى اليوم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين حضور المتهمين وهناك حالة تأهب أمنى على جميع الطرق المؤدية إلى محكمة طرابلس، وسط توافد كبير من المواطنين، مطالبين بالقصاص من قتلة أولادهم.

يشار إلى أن المتهمين من رموز النظام السابق كانوا قد نفوا التهم الموجهة إليهم من قبل غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس فى الجلسة الأولى التى عقدت يوم 19 سبتمبر الماضى.

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مصر 365