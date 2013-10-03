الحزب الحاكم بالسودان: قيادات المعارضة غائبة عن الشارع

أكد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، أن حديث رئيس حزب الأمة القومى"المعارض" الصادق المهدى، عن توسيع دائرة المعارضة بدخول معارضين جدد، هى "للاستهلاك السياسى" فقط، مشيرا إلى أن حديثه قد يصدق فى شريحة ضئيلة من الشباب من مرتادى "الشبكة العنكبوتية".

وقال عضو المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم محمد الحسن الأمين، لصحيفة" الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، إن قيادات المعارضة غائبة عن الشارع السودانى، ولا تملك الرصيد الشعبى الذى تستطيع من خلاله تحقيق إنجازات، مؤكدا أن الذى حدث بعد قرارات رفع الدعم هو خروج القوى التخريبية للشارع، ولم تستطع ما تسمى نفسها "بقوى المعارضة"، تأليب الشارع السودانى، واستغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأوضح، أن موقعى المذكرة الأخيرة من منتسبى الحزب، لن يكونوا معارضين أو إضافة "للمهدى" والمعارضة، مشيرا إلى أن هؤلاء عبروا عن أرائهم بطريقة غير تنظيمية، فى حين عبر آخرون عن ذات الرأى ولكن تنظيميا داخل أجهزة الحزب.

وأكد الأمين، أن حزبه "ديمقراطى" واتخذ القرار الذى رآه الغالبية، مشيرا إلى أنهم ليسوا منزعجين لتصريحات المهدى، أو مواقف قوى سياسية أخرى، لافتا إلى الحرص على أحداث حالة رضاء عام عن السياسات وتحملها، حتى نتجاوز الوضع الراهن بدخول موارد جديدة للخزينة العامة للبلاد.