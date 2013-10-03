السجن والجلد لشبان رقص أحدهم عاريا فى القصيم بالسعودية

أصدرت المحكمة الجزائية فى بريدة، كبرى مدن القصيم السعودية، أحكاما فى قضية "الرقص العارى" بحق أربعة شبان تتضمن السجن 23 عاما، و4200 جلدة، وغرامة مالية.

وأكدت الصحف، الصادرة الخميس، أن المحكمة حكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات و2000 جلدة علنية متفرقة، وتغريمه 50 ألف ريال (13,5 ألف دولار)، والثانى سبع سنوات، وجلده 1200 جلدة، ومصادرة سيارته التى رقصوا فوقها".

وأشارت إلى سجن الاثنين الآخرين ثلاث سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى 500 جلدة للواحد.

وتضمنت حيثيات الحكم "الرقص أمام جمع من الشباب فوق السيارة مجاهرة، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى وانتشاره فى أنحاء العالم الإسلامى، والسعى لفعل الفاحشة والدعوى لها وتحدى مشاعر وقيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة".

وذكرت صحيفة "الشرق" الصادرة فى المنطقة الشرقية من جهتها أن اثنين من المدانين "من رجال الأمن" الذين رأت المحكمة أنهم "أحق بالحفاظ على امن هذه البلاد، وقيمها وعاداتها الإسلامية".

وقد بثت وسائل التواصل الاجتماعى مشاهد لشريط مصور يظهر أربعة شبان يرقصون، واحدهم عاريا، أمام آخرين فى إحدى مناطق القصيم أكثر مناطق المملكة تشددا اجتماعيا ودينيا.