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الجبهة الثورية السودانية تعلن انضمامها للعملية السياسية فى حال رحيل البشير

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الجبهة الثورية السودانية تعلن انضمامها للعملية السياسية فى حال رحيل البشير الجبهة الثورية السودانية تعلن انضمامها للعملية السياسية فى حال رحيل البشير

أعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة مالك عقار اليوم الخميس، أن الجبهة ستلقى السلاح وتنضم للعملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس عمر البشير.

وقال عقار فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز) ، إن الجبهة على استعداد فى حال سقوط أن تدخل فى وقف إطلاق نار شامل ونكون جزءا من المنظومة السياسية السلمية الجديدة.

وأكد عقار دعم تحالف الجبهة الثورية الذى يضم كل حركات التمرد المسلح فى السودان، للاحتجاجات الشعبية السلمية ضد سياسات حكومة البشير، التى فشلت فى حكم البلاد على حد قوله.

وطالب المعارض السودانى بمحاكمة المتهمين عن إراقة دماء المتظاهرين خلال الاحتجاجات على رفع المحروقات والمواد الغذائية.

وكان الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة جبريل بلال، أعلن تمسك الحركة برحيل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان سلميا، فى وقت أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى الانسحاب من الحكومة.

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مصر 365

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