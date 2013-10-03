الحكومة الليبية تزور مقر السفارة الروسية بطرابلس بعد تعرضها لهجوم إرهابى

زار رئيس وزراء ليبيا "على محمد زيدان" ووزير الخارجية الليبى "محمد عبد العزيز" السفارة الروسية فى طرابلس، التى تعرضت لهجوم إرهابى أمس الأربعاء.

وأكدت وكالة "ايتار تاس" الروسية نقلا عن وكالة "لانا" الليبية أن ممثلى القيادة الليبية ذهبوا إلى مكان الحادث وخلال زيارتهم شكروا قوات الأمن والمواطنين الذين ساهموا فى حماية السفارة الروسية والقضاء على عواقب الهجوم.

وأفادت الخارجية الروسية، بأن مجهولين أطلقوا النار على سفارة روسيا الاتحادية فى العاصمة الليبية طرابلس، وحاولوا الدخول إليها.

ونقلت وكالة "ايتار تاس" الروسى للأنباء عن دائرة الإعلام والصحافة فى الخارجية الروسية قولها، إنه وقع مساء "الأربعاء" حادث إطلاق نار على السفارة الروسية فى طرابلس ومحاولة اقتحامها.

وأضافت الخارجية الروسية، أن المعلومات الأولية الواردة تشير إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين موظفى البعثة الدبلوماسية الروسية.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة فى العاصمة الليبية، إن الوضع فى المنطقة التى تقع فيها السفارة الروسية فى طرابلس تحت السيطرة حاليا، مشيرة إلى أن المهاجمين أطلقوا النار على السفارة وانتزعوا العلم الروسى من ساريته.

وأكدت المصادر أيضا، أن أحدا من الدبلوماسيين الروس لم يصب فى الحادث، مضيفة أن الأجهزة الليبية المختصة تبحث عن المهاجمين حاليا.