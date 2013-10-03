آخر صيحات الجمال من عروض باريس 2014

بعد عروض نيويورك، لندن، وميلان، إليك آخر صيحات ربيع وصيف 2014 من عروض باريس.

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بعد أن نقلنا لك أبرز ما جاء في العروض العالميّة من مكياج وتسريحات وطلاءات للاظافر، نقدّم لك اليوم أكثر من 30 إطلالة مميّزة، تختصر لك موضة العام المقبل، فتعرّفي معنا إليها:

البشرة: تميّزت البشرة في عروض باريس بالشكل الطبيعي جداً، حيث تألقت العارضات بإشراقة واضحة، ووضعن كريم أساس طبيعياً خفيفاً جداً ورطباً في بعض الأوقات، بعيداً عن تحديد الوجنتين.

العيون: سيطرت موضة الألوان القويّة والواضحة على مكياج عيون العارضات، حيث لاحظنا أنّ الألوان المتداخلة هي سيّدة المكياج لموسم الربيع المقبل. كذلك تلاحظين سيطرة الأي لاينر، باختلاف أشكاله، على عيون العارضات والمكياج الدخانيّ أيضاً. ولا ننسى ألوان الظلال الفاقعة التي تميّزت بها العارضات، من خلال وضعها وحدها على زاوية العين الخارجيّة، مع بروز الألوان اللامعة، كالفضيّ والذهبيّ في بعض العروض.

ونذّكر هنا بأنّ موضة الحواجب العريضة والمحدّدة مستمرّة للربيع المقبل.

الشفاه: الشفاه كالعادة، وكما في كلّ ربيع وصيف، تكون ألوانها بأغلبها منعشة وزاهيّة ومشتقّة من ألوان الفاكهة والأزهار، كالبرتقاليّ والزهريّ والفوشيا...

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