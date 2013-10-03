أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

آخر صيحات الجمال من عروض باريس 2014

Google+ Print
آخر صيحات الجمال من عروض باريس 2014 آخر صيحات الجمال من عروض باريس 2014

بعد عروض نيويورك، لندن، وميلان، إليك آخر صيحات ربيع وصيف 2014 من عروض باريس.

قد يهمك :لمحة عن مكياجات وتسريحات عروض لندن 2014

بعد أن نقلنا لك أبرز ما جاء في العروض العالميّة من مكياج وتسريحات وطلاءات للاظافر، نقدّم لك اليوم أكثر من 30 إطلالة مميّزة، تختصر لك موضة العام المقبل، فتعرّفي معنا إليها:
البشرة: تميّزت البشرة في عروض باريس بالشكل الطبيعي جداً، حيث تألقت العارضات بإشراقة واضحة، ووضعن كريم أساس طبيعياً خفيفاً جداً ورطباً في بعض الأوقات، بعيداً عن تحديد الوجنتين.
العيون: سيطرت موضة الألوان القويّة والواضحة على مكياج العارضات، حيث لاحظنا أنّ الألوان المتداخلة هي سيّدة المكياج لموسم الربيع المقبل. كذلك تلاحظين سيطرة الأي لاينر، باختلاف أشكاله، على عيون العارضات والمكياج الدخانيّ أيضاً. ولا ننسى ألوان الظلال الفاقعة التي تميّزت بها العارضات، من خلال وضعها وحدها على زاوية العين الخارجيّة، مع بروز الألوان اللامعة، كالفضيّ والذهبيّ في بعض العروض.
ونذّكر هنا بأنّ موضة الحواجب العريضة والمحدّدة مستمرّة للربيع المقبل.
الشفاه: الشفاه كالعادة، وكما في كلّ ربيع وصيف، تكون ألوانها بأغلبها منعشة وزاهيّة ومشتقّة من ألوان الفاكهة والأزهار، كالبرتقاليّ والزهريّ والفوشيا...
شاهدي هذه الصور، وشاركينا رأيك!

تابعي أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه