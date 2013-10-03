ميريام فارس سفيرة منتجات Wella الجديدة

أطلقت ويلا Wella، العلامة الرائدة في مجال العناية بالشعر، مجموعة ويلا برو Pro Series by Wella المستوحاة من عالم صالونات التجميل، وذلك خلال حفل خاص عقد في دبي. وشهد الحفل الكشف عن سفيرة ويلا Wella، ألا وهي ملكة المسرح ميريام فارس.

وقد استوحت ويلا فكرة المجموعة الجديدة من عالم صالونات التجميل، وتتضمن المجموعة شامبوهات وبلاسم وعلاجات مكثفة ومنتجات تصفيف تضمن للسيدات نتائج في المنزل تضاهي تلك التي تحصلن عليها في الصالونات المتخصصة. وتتوفر منتجات المجموعة لأول مرة في مختلف متاجر البيع بالتجزئة على مستوى المنطقة.

حيث فاجأت النجمة ميريام فارس الحضور بإطلالتها المميزة ضمن إطار حفل طال انتظاره. وقالت ميريام فارس معلقة على المناسبة: "يسرني أن أمثل علامة رائدة مثل ويلا تمتلك خبرة ما يزيد على 130 عاماً من التخصص في مجال العناية بالشعر، لتشجيع السيدات في المنطقة العربية على التألق في كل يوم كنجمة خرجت لتوها من صالون التجميل ".

كما شهد الحدث مشاركة خبير ويلا ومصفف شعر المشاهير طوني المندلق في إطلاق مجموعة المنتجات الجديدة عبر عرض لعارضات أزياء يظهرن بتسريحات مختلفة. وكما هو معلوم، تقدم ويلا التدريب لأكثر من مليون مصفف شعر في كل عام، فهي تعد العلامة الأولى في عالم صالونات التجميل بأوروبا، وأبرمت علاقات تعاون استراتيجية مع الكثير من مصففي الشعر الرواد على مستوى العالم.

وبفضل هذه الخطوة، بات بإمكان السيدات في المنطقة العربية الاستفادة من مجموعة منتجات ويلا برو وخبرة العلامة العريقة في هذا المجال للعناية بشعرهن في المنزل والحصول على نتائج تضاهي الصالون. وتتضمن مجموعة ويلا برو الجديدة من الشامبو والبلسم والعلاجات.