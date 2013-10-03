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حثُّ الخطى يحمى القلب

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حثُّ الخطى يحمى القلب حثُّ الخطى يحمى القلب

المشى يوصف بالسريع إذا ما بدا للمارة بالطريق أن المرء فى عجلة من أمره، (الألمانية) أوصت مؤسسة القلب الألمانية بضرورة ممارسة المشى السريع لمدة عشرين دقيقة يوميا، وذلك للوقاية من أمراض القلب، فحثُّ الخطى نشاط للجسم وحماية للقلب من تصلب الشرايين.

وعللت المؤسسة، بحسب ما جاء بالجزيرة التى تتخذ من مدينة فرانكفورت مقرا، ذلك بأن قلة الحركة والنشاط البدنى تجعل القلب عرضة لأمراض تصلب الشرايين التاجية التى تؤدى إلى النوبات القلبية.

وللاستفادة المثلى من رياضة المشى السريع، أكدت المؤسسة ضرورة ممارستها مرتين يوميا لمدة عشر دقائق، بحيث يصل معدل المشى الأسبوعى إلى حوالى 150 دقيقة، ويوصف المشى بالسريع إذا ما بدا للمارة فى الطريق أن المرء فى عجلة من أمره.

ولزيادة الفائدة، يفضل أن يصير هذا النوع من الرياضات جزءا من أنشطة الحياة اليومية، وخاصة إذا شعر الإنسان بمتعة فى أدائها.

وبالنسبة للأشخاص قليلى الحركة، أوصت المؤسسة بممارسة المشى السريع فى البداية لمدة عشر دقائق إلى ثلاثين دقيقة كحد أقصى ودون إجهاد الجسم، مع زيادة مدة الوحدات التدريبية وشدتها تدريجيا.

وأوضحت مؤسسة القلب الألمانية أنه يمكن زيادة الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية من خلال بعض الأمور البسيطة مثل صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد الكهربائى، وركوب الدراجة بدلا من السيارة.
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مصر 365

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