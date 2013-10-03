أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

1% زيادة فى مبيعات سيارات السوق المصرية

Google+ Print
1% زيادة فى مبيعات سيارات السوق المصرية 1% زيادة فى مبيعات سيارات السوق المصرية

كتب : ياسر شعبان منذ 25 دقيقة

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، عن زيادة فى نسبة مبيعات السيارات، خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وتم خلال تلك الفترة من العام الحالى بيع 123.7 ألف سيارة.

وتراجعت أيضاً مبيعات السيارات خلال شهر أغسطس بنسبة 34%، حيث تم بيع 11.6 ألف سيارة، بعد أن كانت 17.5 ألف سيارة فى أغسطس العام الماضى.

وعن السيارات الملاكى فقد تراجعت مبيعاتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بنسبة%3، وتم بيع 85 ألف سيارة، مقابل 88 ألف وحدة فى الشهور الثمانية الأولى من العام الماضى، ومبيعات الأتوبيسات 14.6 ألف سيارة بزيادة %25 على العام الماضى، فيما قدرت مبيعات الشاحنات بنحو 24 ألف شاحنة، مقابل 23.3 ألف وبزيادة%3.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي