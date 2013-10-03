1% زيادة فى مبيعات سيارات السوق المصرية

كتب : ياسر شعبان منذ 25 دقيقة

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، عن زيادة فى نسبة مبيعات السيارات، خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وتم خلال تلك الفترة من العام الحالى بيع 123.7 ألف سيارة.

وتراجعت أيضاً مبيعات السيارات خلال شهر أغسطس بنسبة 34%، حيث تم بيع 11.6 ألف سيارة، بعد أن كانت 17.5 ألف سيارة فى أغسطس العام الماضى.

وعن السيارات الملاكى فقد تراجعت مبيعاتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بنسبة%3، وتم بيع 85 ألف سيارة، مقابل 88 ألف وحدة فى الشهور الثمانية الأولى من العام الماضى، ومبيعات الأتوبيسات 14.6 ألف سيارة بزيادة %25 على العام الماضى، فيما قدرت مبيعات الشاحنات بنحو 24 ألف شاحنة، مقابل 23.3 ألف وبزيادة%3.