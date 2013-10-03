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«جنرال موتورز مصر» تحتفل بطرح طرازها الجديد من «شيفروليه الدبابة»

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«جنرال موتورز مصر» تحتفل بطرح طرازها الجديد من «شيفروليه الدبابة» «جنرال موتورز مصر» تحتفل بطرح طرازها الجديد من «شيفروليه الدبابة»

كتب : ياسر شعبان منذ 19 دقيقة

احتفلت شركة جنرال موتورز بإطلاق طرازها الجديد من «الدبابة» التى صُنّعت محلياً بأياد مصرية، وهو ما اعتبرته الشركة استكمالاً لقصة نجاح السيارة شيفروليه الدبابة التى بدأت فى الثمانينات واستمرت فى تصدر سوق السيارات النصف نقل فى مصر.

وقال المهندس طارق عطا، العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا: «ندرك جيداً حجم مسئولياتنا كشركة رائدة لسوق السيارات المصرية بل ودورنا الفاعل فى الاقتصاد المحلى، وقمنا ببناء استراتيجية الشركة على دعم فلسلفة (صنع فى مصر)، وهى الاستراتيجية التى دفعتنا اليوم لتقديم طراز جديد ومتفرد صنع بسواعد أمهر العمالة المصرية، كما شملت استثماراتنا تجهيز ورشة دهان غير مسبوقة على أرض هذا المصنع بإجمالى استثمارات 200 مليون جنيه مصرى، وشارك فى عملية التصنيع نحو 12000 عامل من خيرة العمالة المصرية ممن لم يدخروا جهداً ليضعوا مصر فى مصاف الدول المصنّعة للسيارات عالمياً. وقد اجتازت جميع الأجزاء المصنعة محلياً كافة اختبارات جنرال موتورز العالمية».

وعلق ماريو سبانجنبرج، الرئيس التنفيذى لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، بقوله إن «جنرال موتورز ترى مصر ليست فقط حجر الزاوية للعمليات الخاصة بأفريقيا ولكن أيضاً كسوق متنامية تلعب دوراً هاماً فى العمليات العالمية، لتوافر قاعدة كبيرة من العملاء والعمالة الماهرة، إضافة إلى الموقع الجغرافى الاستراتيجى». وتابع: «أشعر بالفخر العميق لاحتفالنا اليوم بهذا الحدث الهام وهو إطلاق السيارة شيفروليه الدبابة الجديدة كلياً والمصنوعة فى مصر ولمصر بأياد مصرية».

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