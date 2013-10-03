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«لينك سبيد» يستحوذ على منصة تتويج «ريد بُل كار بارك دريفت»

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«لينك سبيد» يستحوذ على منصة تتويج «ريد بُل كار بارك دريفت» «لينك سبيد» يستحوذ على منصة تتويج «ريد بُل كار بارك دريفت»

كتب : ياسر شعبان منذ 15 دقيقة

تمكن فريق «لينك سبيد» المشارك فى تصفيات «ريد بُل كار بارك دريفت» 2013، من تحقيق مفاجأة باستحواذه على منصة التتويج، وتحقيقه الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى فى المنافسة، إذ حقق هيثم سمير بسيارته ميتسوبيشى لانسر إيفولوشن 7 المعدلة لنظام الدفع الخلفى لقب «King of Drift» لعام 2013، بعد منافسة مع زميليه فى الفريق معتز عاطف ورامى سرى، اللذين جاءا فى المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

وشارك الفريق فى التصفيات بخمسة أعضاء، هم رامى سرى ومعتز عاطف وهيثم سمير وأحمد الوكيل وخالد إمام، إلا أن الحظ لم يحالف خالد إمام والوكيل فى التأهل للتصفيات النهائية. وشارك هيثم سمير بسيارته ميتسوبيشى لانسر إيفولوشن 7 المعدلة لنظام الدفع الخلفى، وكان أقل المتسابقين حظا فى بداية المنافسة، إذ تعطل محرك سيارته عن العمل قبل المنافسة بثلاثة أيام فقط، لتصبح فرصة مشاركته على المحك، لكنه شارك فى يوم التصفيات الأول بسيارة أخيه على سمير، فيما كان فريقه يعمل على تغيير محرك السيارة، التى انتهى العمل بها فى اليوم النهائى للتصفيات، قبل بدء المنافسة بساعتين فقط، فيما شارك معتز عاطف بسيارته ميتسوبيشى لانسر إيفو 5 المعدلة أيضاًَ لنظام الدفع الخلفى، التى استطاع معتز عاطف بطل سباقات السرعة أن يقدم معها مستوى جديدا له فى الدريفت لم يره الجمهور من قبل.

أما رامى سرى، بطل عامى 2011 و2012، فقد شارك بسيارة BMW E36 M50، التى كانت الحصان الأسود للمنافسة.

وبذلك يمثل فريق «لينك سبيد» فى نهائيات «ريد بُل كار بارك دريفت» للشرق الأوسط، وسط عمالقة الأردن ولبنان والسعودية والعديد من البلدان الأخرى، فى نوفمبر المقبل بـ«دبى».

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