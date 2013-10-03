«أبوغالى موتورز» تفتتح أحدث مراكز الخدمات المتكاملة للسيارات فى «المعادى»

كتب : ياسر شعبان منذ 13 دقيقة

افتتحت مجموعة أبوغالى موتورز أحدث مراكزها للبيع والخدمات المتكاملة للسيارات بمنطقة المعادى على مساحة 3800 متر مربع، وشمل مركزاً للخدمة وقطع الغيار ومعرض مبيعات للسيارات «كرايسلر وجيب ودودج ورام».

وقال ماهر أبوغالى، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نفتخر بتقديم أحدث معرض ومركز خدمة متكامل مطابق للمواصفات القياسية الخاصة بشركة كرايسلر العالمية، بعد ضخ الاستثمارات اللازمة للوصول لهذا المستوى الراقى من الحرفية فى تصميم وتنفيذ المشروع لثقتنا فى سوق مصر الواعدة».

وأضاف ماتشى راتينسكى، الرئيس التنفيذى لشركة كرايسلر مصر: «جميعنا فخورون وسعداء لافتتاح هذا الصرح، حيث يتميز أبوغالى موتورز بسعيه المستمر والدءوب للتطور وتقديم أرقى وأفضل خدمات التنقل المتكاملة، وهو ما تسعى كرايسلر لتقديمه لكافة عملائها الكرام».

وأكد المهندس محمد أبوغالى، العضو المنتدب للمجموعة، أن «هذا المركز الجديد يدعم جهودنا فى سبيل توفير أفضل حلول التنقل المتكاملة والذى يعتمد فى عملياته على أنظمة وبرمجيات الخدمة العالمية». وأضاف أن المركز يشمل معرض سيارات على مساحة 1500 متر، وورشة لإصلاح الميكانيكا والكهرباء تستوعب 18 وحدة إصلاح، بمعدل 4 سيارات للوحدة خلال ساعات العمل اليومية ليصل إلى قدرة استيعابية تصل إلى 72 سيارة فى اليوم الواحد، إضافة إلى ورشة الإصلاح الخاصة بالعمرات وأعمال الكهرباء الدقيقة ومنطقة الغسيل ومنطقة لاستقبال العملاء، كما تم تجهيز مخزن قطع غيار على مساحة 1400 متر مكعب من ثلاث طوابق تخزين ومخزن زيوت ومخزن للعدد الخاصة.