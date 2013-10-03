صحيفة: المجلس المحلى لطرابلس يرفض قرار زيدان بتقسيم البلد لـ6 بلديات

أعلن رئيس المجلس المحلى لمدينة طرابلس الليبية "السادات البدرى" رفضه لقرار رئيس الحكومة على زيدان المتعلق بتقسيم مناطق طرابلس إلى 6 بلديات فقط.

وذكرت صحيفة (أجواء البلاد) نقلا عن البدرى أن هذا القرار اتخذ من دون الرجوع أو التنسيق مع المجالس المحلية أو المؤتمر الوطنى، مطالبا رئاسة الحكومة بالرجوع إلى القرار رقم 180 والذى يقضى بتقسيم مناطق طرابلس إلى 13 بلدية.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن البدرى قوله إن المجلس المحلى بدأ فى توزيع ميزانية الطوارئ التسييرية لعام 2013 التى تقدر بمبلغ 15 مليون دينار، مضيفا أنه سيتم توزيعها على المجالس الفرعية المتكونة منها طرابلس الكبرى.

وأشار إلى أن الميزانية غير كافية لتوفير الإمكانيات اللازمة إطلاقا، موضحا أنه تحدث مع رئيس الحكومة على زيدان فى هذا الأمر، وأفاد البدرى أن إجمالى ميزانية الطوارئ التسييرية الخاصة بالمجالس المحلية تبلغ 300 مليون، وقد صرف منها 100 مليون لبنغازى و15 مليونا لطرابلس.