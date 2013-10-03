الجيش يضرب بؤرتين إجراميتين فى سيناء.. ويقبض على 44 إرهابياً

إرهابيون يدعون لجعل «6 أكتوبر» يوماً للثأر من الجيش

كتب : أحمد عبدالعظيم وصلاح الدين حسن ومحمد مقلد الخميس 03-10-2013 08:32

قال مصدر سيادى مسئول إن قوات الجيش تمكنت من ضرب بؤرتين إجراميتين جديدتين فى سيناء، أمس، وإلقاء القبض على 44 عنصرا إرهابيا وإجراميا، كما طاردت عناصر إرهابية أخرى فى محافظات الإسماعيلية والشرقية بعد هروبهم من سيناء. وأضاف المصدر أن الجيش دفع بأعداد إضافية من الطائرات لتمشيط كل مناطق سيناء بعد هروب عدد من العناصر الإرهابية من مناطق الشمال إلى وسط سيناء، كما كثف الوجود الأمنى من خلال نشر ما يقرب من 70 كمينا لمنع تسلل العناصر الجهادية إلى شرم الشيخ ورأس سدر بجنوب سيناء. وفى سياق متصل دشن تنظيم «أنصار الإسلام»، التابع لتنظيم القاعدة، حملة بعنوان «نصرة وتحريض» لتحريض شيوخ قبائل سيناء للاستنفار ضد قوات الجيش، والشرطة، فى حين دعا نشطاء السلفية الجهادية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لجعل 6 أكتوبر مناسبة للثأر من الجيش المصرى. وأنشأ موقع «شموخ الإسلام»، التابع للجناح الإعلامى للقاعدة، صفحة جديدة بعنوان «ورشة شموخ الإسلام التحريضية»، نشر فيها صورا لمن ادعى أنهم قتلى سقطوا على يد الجيش، ونشرت الصفحة عددا من البيانات دعت إلى اقتحام مقرات أمن الدولة لتحرير أسراهم، حسب قولهم. ووجه التنظيم نداءه إلى شيوخ القبائل، قائلا: «إلى متى السكوت يا شيوخ القبائل.. أبناؤكم يُقتلون من جيش السيسى، قبائل سيناء لا يثأرون لشهدائهم بالسلمية والحوار بل باقتحام الأكمنة، وإضرام النيران. فى سياق متصل، وضعت جماعات تكفيرية فى سيناء مخططاً جديداً لقتل مواطنين عزل، وإقامة الحدود عليهم، بحجة أنهم من قاطعى الطريق والفئة الضالة، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «كتيبة أنصار الشريعة»، مسئوليتها عن تصفية المواطن إبراهيم سريع الذى قتل الاثنين الماضى بالشيخ زويد.