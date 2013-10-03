ما ألياف البيكتين؟

تحتاج أجسادنا إلى الألياف، فكثيراً ما ينصحنا بها الأطباء لفوائدها المختلفة، فما ألياف البيكتين، وما فوائدها؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال، وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إلى أن ألياف البيكتين هى الصمغ الطبيعى للنباتات، حيث تعد مادة البيكتين مهمة لسلامة القلب، حيث إنها تقى من أمراض القلب والشرايين التاجية التى تغذى القلب؛ لأنها تشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة.

ويشير دكتور مجدى إلى أن تلك الألياف تعمل على خفض مستوى الدهون فى الدم خاصة الكوليستيرول، كما تمنع الإمساك، عن طريق زيادة كمية الفضلات مع الإقلال من فترة بقائها فى القولون.

ويبين دكتور مجدى، إلى أن ألياف البيكتين تتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة، التى من شأنها تمنع الحساسيات، وتنشط الجهاز المناعى فضلاً عن كونها تقى من السرطان.

ويشير دكتور مجدى إلى أنها مفيدة أيضاً فى الرجيم، ولخفض الوزن، حيث تذوب فى الماء داخل الأمعاء، وتشكل مادة هلامية لزجة، وتنتفخ ويزداد حجمها فتسبب الإحساس بالشبع.

وتوجد ألياف البيكتين فى بعض الفاكهة مثل فاكهة الكاكا، وينصح بها الأطباء نظراً لفوائدها الصحية لصحة الإنسان.