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معجون الأسنان العادى لا يصلح لتنظيف أطقم الأسنان

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معجون الأسنان العادى لا يصلح لتنظيف أطقم الأسنان معجون الأسنان العادى لا يصلح لتنظيف أطقم الأسنان

يؤدى المعجون العادى إلى ظهور خدوش بطقم الأسنان (الألمانية)، أوصت الجمعية الألمانية للجودة والرعاية الصحية كبار السن بضرورة تنظيف أطقم الأسنان الخاصة بهم بصورة يومية، لإزالة البكتيريا وطبقات البلاك المترسبة عليها، محذرة من استخدام أنواع معجون الأسنان العادية، لأنها يمكن أن تتسبب فى ظهور خدوش على هذه الأطقم.

وأردفت الجمعية التى تتخذ من العاصمة برلين مقراً لها، أنه من الأفضل أن يتم تنظيف هذه الأطقم باستخدام الصابون السائل أو أنواع المعجون المخصصة لتنظيف أطقم الأسنان، لافتة إلى أنه يوصى بارتداء القفازات التى تستخدم لمرة واحدة عند تنظيف هذه الأطقم؛ لتجنب انتقال البكتيريا.

وحتى لا يلحق أى تلف بطقم الأسنان إذا ما سقط مثلاً أثناء تنظيفه، أوصت الجمعية بأن تتم حمايته بوجود حوض مملوء بالماء تحته، لافتة إلى أنه يمكن تحقيق نفس التأثير الوقائى أيضاً باستخدام منشفة توضع تحته أثناء التنظيف.
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