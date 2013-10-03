بحبه ومش عايزاه يحس إني مدلوقة عليه

أنا عندي 24 سنة مرتبطة بواحد وبحبه أوي، إحنا كنا زمايل أيام الكلية وحبيته من أول نظرة وفضلت أحبه من غير أمل لمدة 3 سنين.

وفجأة بعد التخرج وتحديدا بعد فرح واحدة صاحبتنا قال إنه عايز يخطبني، أنا ساعتها فكرت إنه بيحبني بس بعد الخطوبة عرفت إنه اختارني بعقله، وأصحابي قالوا لي إنهم زمان قالوا له إني بحبه وهو رفض يرتبط بيّ، وده خلاني كنت هافسخ الخطوبة.

بس هو قعد يتحايل عليّ إني ماسيبوش، وهو دلوقتي بيحبني أوي ومستعد يعمل المستحيل عشان نتجوز ونبقى مع بعض.

بس المشكلة جوايا إني مش قادرة أنسى إنه في يوم من الأيام رفضني.

والمشكلة التانية إني دلوقتي مسافرة الخارج علشان باشتغل وفيه ظروف غربتي دي هو مش معايا، ومش بيكلمني كتير، وقلت له كتير إني محتاجة له ومحتاجة أحس بوجوده جنبي بس هو دايما شغله في الأول وأنا بعدين، يعني مش حاسة إنه مهتم بيّ وحاسة إني دايما أنا اللي عايزة أكلمه، يعني محسساه إني بحبه أكتر، وده تاعبني أوي بس مش عارفة أعمل إيه، بحبه أكتر من نفسي ومش قادرة أبعد عنه، بس مش عايزاه يحس إني مدلوقة عليه، وفي نفس الوقت مش عارفة أكون تقيلة معاه، أنا تعبت ومتلخبطة.. هو الهوا اللي باتنفسه.



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رغم جملتك الأخيرة "هو الهوا اللي بتنفسه" لكني حسيت إن غربتك وحاجات كتير بتخليكي تعيدي تفكير في علاقتكم من وقت للتاني، وفكرتني أكتر بغنوة عبد الحليم زي الهوا.. أوعي يكون خطيبك هو الهوا اللي بتمسكيه بإيديكي ولن تجديه في النهاية. صديقتي.. فيه ناس كتير بيفضلوا بس مع بعض لأنهم خايفيين يكونوا لوحدهم، فيا ترى إنتي من النوع ده، ولا إنتي فعلا لسه بتحبيه؟

حبتيه من أول نظرة وفضلتي تحبيه ولما ارتبطوا بدأتي تحسي إن العلاقة مش متوازنة، ومش عادلة، إنتم مش في نفس المستوى من الحب، بغض النظر عن إن دلوقتي تصرفاته بتدل على إنه بيحبك بس إنتي لسه مش قادرة تآمني له، مش قادرة تنسي رفضه ليكي، وكمان عدم اهتمامه بيكي في الوقت الحالي.

صديقتي.. فيه ناس بتكون مرتاحة في حياتها مابتفرقش معاهم لو تعبوا شوية أو اتنازلوا شوية أو ضحوا عشان خاطر الحياة تمشي، وفيه ناس طول عمرها تعبانة وشقيانة والدنيا بتظلمها وأنا حاسة إنك منهم، الناس دي بتكون عاوزة ترتاح، عاوزة تحس يعني إيه عدل ويعني إيه أمان، والعدل والأمان مش هتحسيهم غير لو حبك قد ما إنتي بتحبيه وكنتم على نفس المسافة من بعض، وقتها الكفة هتتعدل وعمرك ما هتحسي بالظلم.

أو إنك تبعدي عنه خالص وتلاقي شخص تاني يحبك ويقدرك، إنتي محتاجة تفكري في مستقبلك كتير ومحتاجة تجمدي قلبك شوية وتخلي عقلك يوزن الموضوع، الراجل ده يستحقك ولا لأ؟ يستحق كل الحب اللي بتحبيه له؟ عاوزاه يبقى أبو أولادك؟ لحد إمتى ممكن تستحملي عدم اهتمامه؟ وبعد 5 سنين علاقتكم هيكون شكلها إيه؟

وبرضه حطي في دماغك إن شخصية الرجل مختلفة عن شخصية البنت، وإن إحنا بنكون عاطفيين وانفعاليين أكتر، فماتتسرعيش وماتقيسيش مشاعره بمشاعرك أو طريقة تعبيره عن الحب بطريقتك، الرجل بيكون عملي أكتر وبيكون هادي وحكيم شوية في حكمه على الأمور، فممكن تكون طريقته في التعبير عن الحب مختلفة، أما لو كان أناني وفعلا مش بيحب غير نفسه وشغله وإنتي دايما في ذيل قائمة أولوياته يبقى لازم تراجعي نفسك، بس ماتنسيش إنك إنتي كمان سافرتي وبتشتغلي بعيد، يعني إنتي كمان بتحبي شغلك وممكن في وقت تاخدي قرارات لصالح الشغل ومش لصالح علاقتكم لأن كلنا عارفين إن البعد برضه بيخلي حاجات تضيع من جمال العلاقة، صديقتي دي فرصتك تفكري تاني وتوزني كل شيء بميزان العقل والقلب مع بعض، واستخيري ربنا، وإن شاء الله هيدلك على اللي فيه الخير ليكي.

شبكةعيونالإخبارية

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