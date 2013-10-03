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وزيرة العدل الإسرائيلية تتعهد بإنهاء الصراع العربى-الإسرائيلى باتفاق نهائى

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وزيرة العدل الإسرائيلية تتعهد بإنهاء الصراع العربى-الإسرائيلى باتفاق نهائى وزيرة العدل الإسرائيلية تتعهد بإنهاء الصراع العربى-الإسرائيلى باتفاق نهائى

أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى اليوم الخميس، أنها تسعى إلى إبرام اتفاق وضع نهائى يقضى بإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى وإحلال السلام فى منطقة الشرق الوسط.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن ليفنى قولها إنها لم تغير أسلوب تفاوضها عن محادثاتها السابقة مع الجانب الفلسطينى التى انتهت فى عام 2008، كما نفت الاتهامات المتكررة من قبل أعضاء فى حزب الليكود ومنهم دانى دانون وزائيف الكين على أنها تعمل على تحقيق اتفاق مؤقت مع السلطة الفلسطينية يقضى بإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

وتجنبت ليفنى التعليق على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك أمس الأول، فيما قال سياسيون وجماعات يسارية إنه لا يضمن التزاما كافيا لتقدم المحادثات مع السلطة الفلسطينية.

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