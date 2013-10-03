مسئولة أممية: يجب تحويل بيان مجلس الأمن الصادر بشأن سوريا لأفعال

أكدت منسقة الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى آموس، أنه يتعين العمل على تحويل بيان مجلس الأمن الدولى الذى صدر أمس الأربعاء، بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا إلى أفعال.

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، عن آموس مطالبتها بالتحرك من أجل مساعدة السوريين الذين يعتبرون ضحايا لأعمال عنف وفظائع وحشية.

ويدعو البيان غير الملزم، الذى أصدره مجلس الأمن الدولى الحكومة السورية إلى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل".

وحث البيان أطراف الصراع فى سوريا على فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى من يحتاجون إليها.

ودعا مجلس الأمن الدولى إلى الإسراع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول وكالات الإغاثة من دون عراقيل عبر خطوط النزاع والسماح لقوافل الأمم المتحدة الإنسانية القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود.

وكان الائتلاف الوطنى السورى المعارض قد حذر فى وقت سابق من خطر المجاعة الذى يهدد آلاف العائلات فى المناطق القريبة من دمشق، مؤكدا أن سبعة أشخاص ماتوا نتيجة ذلك.