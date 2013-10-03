أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئولة أممية: يجب تحويل بيان مجلس الأمن الصادر بشأن سوريا لأفعال

Google+ Print
مسئولة أممية: يجب تحويل بيان مجلس الأمن الصادر بشأن سوريا لأفعال مسئولة أممية: يجب تحويل بيان مجلس الأمن الصادر بشأن سوريا لأفعال

أكدت منسقة الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى آموس، أنه يتعين العمل على تحويل بيان مجلس الأمن الدولى الذى صدر أمس الأربعاء، بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا إلى أفعال.

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، عن آموس مطالبتها بالتحرك من أجل مساعدة السوريين الذين يعتبرون ضحايا لأعمال عنف وفظائع وحشية.

ويدعو البيان غير الملزم، الذى أصدره مجلس الأمن الدولى السورية إلى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل".

وحث البيان أطراف الصراع فى سوريا على فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى من يحتاجون إليها.

ودعا مجلس الأمن الدولى إلى الإسراع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول وكالات الإغاثة من دون عراقيل عبر خطوط النزاع والسماح لقوافل الأمم المتحدة الإنسانية القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود.

وكان الائتلاف الوطنى السورى المعارض قد حذر فى وقت سابق من خطر المجاعة الذى يهدد آلاف العائلات فى المناطق القريبة من دمشق، مؤكدا أن سبعة أشخاص ماتوا نتيجة ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول