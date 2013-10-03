ليبيا وإيطاليا يبحثان الاستعدادات لعقد مؤتمر روما الخاص بدعم طرابلس

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى "محمد عبدالعزيز" مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية "ميكيلى فالسينزى" الاستعدادات لعقد مؤتمر روما الخاص بدعم ليبيا فى مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون، والمزمع عقده فى ديسمبر القادم.

وتناول اللقاء الذى عقد الليلة الماضية بمقر وزارة الخارجية بطرابلس، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا على كافة المستويات، وتطورات العملية الديمقراطية فى ليبيا.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولى فى تصريح له عقب الاجتماع، أن مؤتمر روما سيكون فرصة لتقييم الدعم والمساعدات التى قدمت لليبيا من الشركاء الدوليين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن ليبيا ستطرح رؤيتها بالمؤتمر فى آليات تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالتدريب المتخصص للجيش والشرطة مع شركائها الدوليين، وكذلك فيما يتعلق بالتسليح المتقدم للجيش والشرطة فى ليبيا.