مسؤول ليبي: غياب التنسيق بين مصر وليبيا سبب انتشار الأوبئة وتهريب السلاح

قال الدكتور منير الشريف، ممثل الصحة الحيوانية الليبي، إن العلاقات الفنية بين ليبيا ومصر والسودان تعاني «أزمة تعاون»، رغم انتشار مرضي الحمى القلاعية واللسان الأزرق الخطيرين في المنطقة، مما يتطلب التعاون وتبادل المعلومات وليس اتهام دولة بأنها مسؤولة عن تهريب الحيوانات إلى الدولة الاخرى، لأن عدم السيطرة على تهريب الحيوانات تعني عدم السيطرة على الأسلحة المهربة إلى مصر.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش اجتماعات قمة الثروة الحيوانية لدول البحر المتوسط بمدينة كليرمون فيرون جنوب العاصمة الفرنسية باريس، أن الدعاوى الحكومية المصرية بوجود عمليات تهريب منظمة للحيوانات من ليبيا إلى مصر «غير صحيح على إطلاقه»، مشيرا إلى أنه «لا صحة مطلقا للدعاوى التي تشير إلى أن هذه العمليات من الجانب الليبي فقط، لكنها من الجانب المصري أكثر، لأن ليبيا من الدول التي تستورد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج، بالإضافة إلى أن غالبية عمليات تهريب الحيوانات تأتي من الجانب المصري على الحدود بين البلدين.

وشدد على ضرروة قيام السلطات المصرية بتشديد إجراءاتها على الحدود مع ليبيا لأن لديها جيش وشرطة قادرين على أداء هذه المهمة وهو ما تفتقده ليبيا حاليا، رغم جهود الحكومة الليبية للسيطرة على الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن عمليات تهريب الأسلحة والحيوانات تشكل خطورة شديدة على الدولتين والسيطرة عليها مسؤولية الجيش المصري.

وطالب بضرورة العمل المشترك بين البلدين لأنهما لديهما العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية، مشيرا إلى أن حماية الحدود الليبية هو حماية لمصر أيضا.