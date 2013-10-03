الحكومة تنتهى من تحديث الحيز العمرانى لــــ750 قرية و160 مدينة

انتهت الحكومة ممثلة فى وزارات الإسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية، من تحديث الحيز العمرانى فى 750 قرية بـ8 محافظات بالوجهين القبلى والبحرى، و160 مدينة بمختلف المحافظات، وسيتم استكمال تحديث الحيز العمرانى للقرى والنجوع بمختلف المحافظات فى نوفمبر المقبل.

فى الوقت التى تواصل فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تخصيص مساحات من الأراضى والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى لإضافة منشآت سكنية مناسبة تستوعب التوسع السكانى بالمنطقة، لمنع البناء على الأراضى الزراعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنشيط فكرة قرى الظهير الصحراوى، بحيث يمتد طريق من القرية الأم إلى القرية الجديدة مع تخطيط هذه المناطق، على أن تقام المنشآت السكنية بها وفقاً للمخطط بالتمويل الذاتى خلال خمسة أشهر، وموافقة وزارة الرى على بيان المواقع التى يمكن أن يتواجد بها إمكانيات مياه جوفية كافية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى، وذلك لتوفير حاجات قرى الظهير الصحراوى.