قراصنة يخترقون موقع حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم بالسودان

هاجم قراصنة إلكترونيون مساء أمس الأربعاء، الموقع الإلكترونى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، بحسب مراسل الأناضول فى الخرطوم.

وقال مراسل الأناضول، إن القراصنة الذين هاجموا الموقع مساندون للاحتجاجات الشعبية التى يشهدها السودان منذ الأسبوع الماضى، بسبب رفع حكومة الرئيس السودانى عمر البشير الدعم عن أسعار الوقود.

وكتب القراصنة على الصفحة الرئيسية للموقع باللغة الإنجليزية، "بيانات عضويتكم بطرفنا... نراكم لاحقا"، بحسب مراسل الأناضول.

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الماضى، تعرضت عدة مواقع إلكترونية حكومية لعمليات قرصنة مشابهة، يقول مرتكبوها إنها تأتى ردا على هجمات لقراصنة إلكترونيين يخترقون حسابات شخصية لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعى والمنتديات الإلكترونية لصالح النظام الحاكم بالبلاد.

واندلعت فى مدن سودانية عدة، منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضى، احتجاجات واسعة ما زالت تتواصل حتى أمس الأربعاء، إثر قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وتحولت بعد مقتل عدد من المتظاهرين إلى مطالبات برحيل الرئيس عمر البشير.