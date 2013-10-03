بدء الزيارات الطلابية للمواقع الشرطية للتعرف على مهامها بمطروح

بدأت أولى زيارات طلاب مدارس مطروح لإدارة الحماية المدنية بمطروح أمس الأربعاء، للتعرف على المهام التى يقوم بها رجال الحماية المدنية والدور الحيوى للإدارة وأهميتها للفرد والمجتمع، حيث تم تنظيم زيارة لـ30 طالبا من مدرسة وادى ماجد الإعدادية بنين برفقة 4 مشرفين من المدرسة والمديرية.

يأتى ذلك وفق توجيهات اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وصفى الدين الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم، فى إطار التعاون المشترك، وبالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمطروح وقسم العلاقات والإعلام بمديرية أمن مطروح، حيث توافقا على وضع خطة وجدول زمنى لزيارات طلاب مدارس المحافظة لإدارة الحماية المدنية وإدارة مرور مطروح.

وتستمر هذه الزيارات حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، وتستأنف عقب إجازة نصف العام، حيث تقوم مديرية الأمن بتوفير أتوبيس لنقل الطلاب والمشرفين من المدرسة إلى مكان الزيارة، والعودة للمدرسة مرة أخرى.