أخبار عاجلة

فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء الزيارات الطلابية للمواقع الشرطية للتعرف على مهامها بمطروح

Google+ Print
بدء الزيارات الطلابية للمواقع الشرطية للتعرف على مهامها بمطروح بدء الزيارات الطلابية للمواقع الشرطية للتعرف على مهامها بمطروح

بدأت أولى زيارات طلاب مدارس مطروح لإدارة الحماية المدنية بمطروح أمس الأربعاء، للتعرف على المهام التى يقوم بها رجال الحماية المدنية والدور الحيوى للإدارة وأهميتها للفرد والمجتمع، حيث تم تنظيم زيارة لـ30 طالبا من مدرسة وادى ماجد الإعدادية بنين برفقة 4 مشرفين من المدرسة والمديرية.

يأتى ذلك وفق توجيهات اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وصفى الدين الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم، فى إطار التعاون المشترك، وبالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمطروح وقسم العلاقات والإعلام بمديرية أمن مطروح، حيث توافقا على وضع خطة وجدول زمنى لزيارات طلاب مدارس المحافظة لإدارة الحماية المدنية وإدارة مرور مطروح.

وتستمر هذه الزيارات حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، وتستأنف عقب إجازة نصف العام، حيث تقوم مديرية الأمن بتوفير أتوبيس لنقل الطلاب والمشرفين من المدرسة إلى مكان الزيارة، والعودة للمدرسة مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365