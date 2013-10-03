اعتقال ناشطة سودانية لمشاركتها في الاحتجاجات ضد «البشير»

اعتقلت قوات الأمن السودانية، داليا الروبي، الناشطة السياسية وتعمل موظفة في البنك الدولي في السودان، بحسب ما أفاد زوجها، الأربعاء، في الوقت الذي تنفذ فيه السلطات حملة اعتقالات بعد تظاهرات خلفت 200 قتيل.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن قوات الأمن قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية التظاهرات قبل عشرة أيام.

وقالت المنظمة في بيان إن الكثير من المتظاهرين قتلوا متاثرين بإصابات بالرصاص في الرأس والصدر.

وقال عبد الرحمن المهدي، زوج داليا الروبي، إن 8 ضباط أمن اعتقلوا زوجته من منزلها، الإثنين، وصادروا كاميرا والة تصوير رقمي، مضيفاً: «اعتقلوا صديقتها ريان شاكر التي تشارك في الاحتجاجات».

وأوضح: «حتى الآن ليس لدينا أي علم بمكان تواجدها أو اقامتها او أي معلومات عن حالتها».