صهاريج الصرف تهدد الأحياء وتنتهك حرمة المساجد

أبـدوا تخوفـهـم من الميـاه المتسربـة والروائـح الكريـهـة.. أهـالي الخرمـة:

محمد علي السبيعي (الخرمة)

أبـدى عـدد من أهالي محافظة الخرمة استياءهم من سوء مناظـر صهاريـج الصـرف الصحي ووقوفها بجوار مسجـد العيـد جنوب المحافظة الأمـر الذي أثـار حفيظة سالكي الطريـق المجاور للمسجـد، وأدى إلى مطالبة الأهالي للجهات المعنية بإخراج جميـع صهاريـج الصرف الصحي من هذه المنطقة وعدم السماح لها بالوقوف بجوار المسجد أو داخل الأحياء. وتحدث لـ «عكاظ» عدد من الأهالي لافتين إلى اتخاذ عدد من سائقي صهاريـج الصرف الصحي شوارع بعض الأحياء مواقف لهـم رغـم أنه قرارات وزارة البلدية تمنع وقوف تلك الصهاريج بجوار الأحياء عوضا عن المساجد والمصليات، فيما أكدوا أن اصطفاف الصهاريـج لايزال علامة فارقة في هذه الشوارع، ويلقي عبدالعزيز بن عمـر باللائمة على عاتق البلدية ومراقبيها الذين يغطون في سبات عميق ــ على حد قوله ــ كون مواقف تلك الصهاريج لايفصلها عن بلدية الخرمة سوى 300 متر من الجهـة الخلفية في الشارع الفاصل مابين البلدية ومسجد العيد مضيفا في الوقت ذاته بأن هذ الأمر لايليق بقدسية المكان ووقوف تلك الصهاريـج بجواره، محذرا من مغبة حدوث كارثة بيئية ــ لا سمح الله ــ قد تؤدي إلى انتشار أمراض وأوبئة نتيجة طفح المجاري في الشوارع والطرقات، مخلفة الكثير من الأوبئة والروائـح الكريـهـة التي تؤذي السكان، وتهـدد بانتشار الأمراض التي أصبحت هاجسا يؤرق المجاوريـن لمسجد العيد وللأحياء القريبة منه. ويشاطره الرأي عبيد ناصر الدوسري منوها بأن الصهاريـج تخلف روائـح كريـهـة وتلوث البيئة لمصلى العيد كون صلوات الأعياد والاستسقاء تقام فيه، بالإضافة إلى الأحياء المجاورة له، كما تتسبب في الإضرار بالصحة العامة، محذرا في نفس الوقت من تلوث خزانات مياه الشرب بعد انتشار وايتات الصرف الصحي أمام المحلات المقابلة للمسجد.. وأضاف بأنهم أصبحوا لا يسلكون الطريق الذي يختصر عليهم مسافات كبيرة لوجود تلك الصهاريج عليه حيث تسبب روائـح وهديـر صهاريـج الصرف الصحي مناشدا الجهات المعنية بمنـع وقوف الوايتات داخل الحي، أو أي حي آخر حفاظا على البيئة من التلوث الناتج من مياه الصرف الصحي وروائـح الدخان الناتـج من الوايتات والشاحنات.أما ناصر علي السبيعي فيقول إن الحي الذي يسكنه أصبح محلا للتندر وإطلاق النكات، مشيرا إلى أن الأمر يـزداد سوءا بتكدس هذه الصهاريـج، مناشدا الجهات المعنية بضرورة توفير موقـع آخر خارج النطاق العمراني لتجمع هذه الصهاريـج، للقضاء على مشكلة انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عنها، مقترحا على البلدية اعتماد حدائق داخل احيائهم بدلاً من اعتماد مواقف لصهاريج الصرف الصحي. سائـق صهـريـج رفـض ذكر اسمه قال: إن قسم الرقابة الصحية بالبلدية يمنعنا من الوقوف في الساحات المنتشره بالمحافظة ما اضطرهم لاتخاذ المواقف بجوار مسجد العيد مكانا لهم كون العديـد ممن يـتـرددون عليهم من أجل نزح بياراتهم يعرفون هذا المكان كمكان لتجمع صهاريج الصرف..وأوضح مصدر في بلدية الخرمة بأنه تم اعتماد مواقف لتلك الصهاريـج في أماكن مخصصة وبعيدة عن الأحياء والسكان مهـيبا بالمواطنين الإبلاغ عن الصهاريـج المخالـفـة والتي تتخذ عدة أماكن داخـل الأحياء للوقوف الممنوع.