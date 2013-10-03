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5 طلاب يحصدون جوائز «القوي الأمين»

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5 طلاب يحصدون جوائز «القوي الأمين» 5 طلاب يحصدون جوائز «القوي الأمين»

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

فاز 5 طلاب من مدارس محافظة الطائف في المسابقة الطلابية لحملة رتاج لتعزيز القيم والاخلاق السابعة «القوي الأمين» والتي نظمتها جمعية مراكز الاحياء بالطائف بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».واستمع المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، خلال استقباله في مكتبه أمس الأربعاء مدير مشروع رتاج لتعزيز القيم والاخلاق فواز الطلحي ونائب الامين العام لجمعية مراكز الاحياء بالطائف يوسف الشهري والطلاب الفائزين بالمراكز الخمسة الاولى، وذلك بحضور مدير إدارة الاعلام التربوي عبدالله الزهراني ومدير إدارة العلاقات العامة الدكتور فيصل امين، الى شرح مفصل من مدير المشروع عن المسابقة والآلية المتبعة في ذلك، مشيرا إلى انها عبارة عن مجموعة من الاسئلة التي تم طرحها وفق مواد صوتية وتلفزيونية تم تحميلها على موقع الحملة في الفيسبوك، وتم تعميم المسابقة على جميع المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية حيث شارك فيها 145 طالبا وبعد فرز النتائج تم اختيار 5 فائزين، وهنأ الدكتور الشمراني الطلاب بالفوز في المسابقة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، ثم تسلم الطلاب الفائزون جوائزهم من يدي المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور الشمراني. والفائزون هم: الاول عبدالله خالد الربيعي من متوسطة الرازي، والثاني ريان صالح المالكي من ثانوية الفيصل، والثالث زياد عبدالله حسن من متوسطة الفاروق، والرابع صالح عوض الجعيد من متوسطة بشر بن براء، والخامس عبدالعزيز خالد الراشدي من ثانوية الأمير عبدالمجيد.

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