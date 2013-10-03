منحة أرض على قبر في الوسقة

حسن النعيري (الليث)

رفض أحد المواطنين استلام منحة أرض سكنية في مخطط رسمي لقرية الوسقة 35كم جنوب الليث، لوجود قبر داخل قطعة الأرض التي منحتها له البلدية مطالبا بالبديل، فيما طالب عدد من أهالي قرية الوسقة من المجلس البلدي وبلدية الشواق بنقل القبر من المخطط على وجه السرعة، مدعمين طلبهم بالصور.ويقول عدد من الأهالي إن القبر عمره أكثر من 40 عاما ويعرفة جميع أهالي القرية، وأضافوا «كان القبر في تلك السنين بعيدا عن القرية والطرقات، ومع توسع القرية وكثرة العمران فيها أصبح قريبا من المنازل وتحيط به طرق ترابية كثيرة ولم يبق عليه من علامة واضحة غير أخشاب من أغصان آخر شجرة كانت قريبة منه وقد أكلها الزمان».وأشار الأهالي في حديثهم لـ«عكاظ» إلى أن قصة القبر تعود إلى أنه وجدت في ذلك الزمان جثة رجل متحللة لها أكثر من يومين من وفاته، وأنه لم يستطع أحد حمله أو نقلة لمقابر القرية في ذلك الوقت بسبب بدء التحلل الظاهر على الجثة فلم يكن أمام الجميع إلا دفنه في نفس المكان.من جهته أكد نائب رئيس المجلس البلدي بالشواق عبدالله الحميري وعضو المجلس عبيدالله البركاتي، تجاوبه مع طلب الأهالي بنقل القبر الواقع بإحدى القطع السكنية بمخطط الوسقة، حيث وقف شخصيا على القبر على الطبيعة والتقى بعدد من الأهالي وكبار السن لمزيد من التأكيد.ووعد رئيس المجلس الأهالي بمخاطبة البلدية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأمر، مؤكدا أنه وفي حال تم التأكد من وجود القبر سيتم نقله بواسطة الجهات المختصة فورا.