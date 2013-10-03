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سرقة أجهزة صوتيات مسجدين في مخططي الأمير أحمد وأم السباع

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سرقة أجهزة صوتيات مسجدين في مخططي الأمير أحمد وأم السباع سرقة أجهزة صوتيات مسجدين في مخططي الأمير أحمد وأم السباع

 ماجد النفيعي (الطائف)

فوجئ مؤذن جامع أم السباع عندما كان يهم برفع الأذان لصلاة ظهر أمس الأول بسرقة جهاز الصوتيات الخاص بالجامع، حيث وجد قفل باب دولاب حفظ الجهاز مكسوراً، وذلك في الوقت الذي تعرض فيه مسجد لذات السرقة في موقع آخر، فيما باشرت الجهات الأمنية المواقع للتحقيق في الحادثة بعد تلقيها البلاغ.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من مصادرها، فإن جهاز الصوتيات الذي تمت سرقته تقدر قيمته بـ 30 ألف ريال.مشيرين إلى تعرض مسجد اخر لسرقة أجهزة الصوتيات، إلى جانب مكبرات الصوت.وقد أدى إمام جامع ام السباع والمصلون الصلوات بدون مكبرات، مبدين استياءهم من التعدي على بيوت الله دون أخلاق أو وازع ديني.من جانبه أكد لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي المكلف لشرطة الطائف النقيب سليم بن شرف الربيعي، تعرض مسجدين للسرقة الأول في أم السباع والثاني في مخطط الأمير أحمد، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية للوصول إلى الجناة.

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