المحافظ يتفقد ميقات السيل ونقطة فرز «البهيتة»

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

يتفقد محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر صباح اليوم الخميس يرافقه مسؤولو الإدارات الحكومية في المحافظة، ميقات الحجاج بالسيل ونقطة الفرز بمركز البهيتة التي تم استحداثها العام الماضي.ويطلع محافظ الطائف في جولته على الاستعدادات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة لكافة ضيوف الرحمن في ميقات السيل، كما يقف على إجراءات ضيوف الرحمن، والجهود التي تقدمها الجهات الحكومية من الجوازات، الشرطة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية، الأمانة، الشؤون الاسلامية، التعليم، وغيرها من الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في الحج.جدير بالذكر أن نقطة الفرز ستشهد هذا العام تحديد مسارات خاصة بالشاحنات وتطبيق نظام البصمة والذي سيطبق هذا العام في نقطة فرز البهيتة.وكانت الجهات المختصة قد أنهت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تجهيز كافة الخدمات الصحية والأمنية لكافة الجهات المشاركة في الميقات ونقاط الفرز.