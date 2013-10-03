ثامن «شركة» دولية تهبط في المطار

فيصل الحارثي (الطائف)
استقبل مطار الطائف عصر أمس (الأربعاء)، أول رحلة دولية لشركة طيران القطرية قادمة من مطار الدوحة، لتصبح ثامن شركة طيران دولية تعمل في المطار منذ انطلاق التشغيل الدولي قبل عامين.ووصلت الرحلة في تمام الثالثة عصرا، حيث استقبل الركاب بالورود من قبل منسوبي الهيئة وإنهاء إجراءات دخولهم بعد تجهيز صالة السفر بكافة احتياجات التشغيل الدولي.وكان في استقبال الطائرة عدد من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني يتقدمهم مدير عام المطار عبدالرحمن بن محمد البطحي، ومدير عام عمليات المطارات الداخلية عبدالباسط السلفي، ومندوبو وسائل الإعلام.من جهته أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري، أن الرحلة المقبلة من دولة قطر ستعمل بواقع أربع رحلات أسبوعيا أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة، لتخدم الراغبين في السفر إلى الدولة الخليجية الشقيقة، وأضاف «حرص سمو رئيس الهيئة الأمير فهد بن عبدالله آل سعود على تطوير النقل الجوي في المملكة وتعظيم دور المطارات، ساهم في نجاح التشغيل الدولي للمطارات الداخلية، حيث بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية أكثر من مليون و100 ألف راكب خلال عام 2012م في المطارات الداخلية المشغلة للرحلات الدولية».ويأتي تشغيل مطار الطائف دوليا ليقدم خدمة كبيرة لشريحة واسعة من سكان الطائف والمحافظات والقرى والمراكز المجاورة، وأسهم تشغيل الرحلات الدولية في اختصار كثير من الوقت والجهد للراغبين في الانتقال إلى الدول العربية المجاورة، حيث يشغل المطار حاليا 45 رحلة أسبوعيا عبر 8 شركات طيران أجنبية ووطنية تطير إلى دول مصر وتركيا والإمارات والكويت وأخيرا دولة قطر.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، أنهت العام الماضي تحسين وتجديد صالات السفر لمطار الطائف، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للصالات لتصل إلى 600 راكب في الساعة، حيث تم تجهيز كافة مستلزمات التشغيل الدولي من كاونترات للجمارك والجوازات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.