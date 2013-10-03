17 ألفاً يجددون مطالباتهم بمقاضاة شركة الكهرباء

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)
جدد أكثر من 17 ألف مشترك في محافظة الطائف مطالباتهم السابقة بمقاضاة شركة الكهرباء وذلك بعد أكثر من عام من الشكوى التي تقدموا بها للشركة والتي وعدتهم بالنظر في شكواهم وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بعد انقطاع التيار عنهم في مطلع رمضان قبل الماضي.وكان عدد من الأحياء السكنية في محافظة الطائف تعرضت مطلع رمضان الماضي لانقطاع في التيار الكهربائي، مما حدا بهم لترك منازلهم والتوجه للشقق المفروشة والاستراحات، فيما تقدم المواطنون للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بشكوى يطالبون فيها بمقاضاة شركة الكهرباء بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها عندما تعرضت منازلهم في أحياء«العنود، أم السباع، الوشحاء، الشهداء الشمالية»، إلى جانب عدد من الأحياء الأخرى لقطع التيار الكهربائي مما تسبب في تلف كميات كبيرة من موادهم الغذائية وتوقف العمل في محطات الوقود والمحلات التجارية والمطاعم.وقال وكيل المواطنين عواض بن عامر، تقدمنا بشكوى ضد الشركة السعودية للكهرباء فرع الطائف لحقوق الإنسان وكذلك للشركة والتي وعدت برفع الشكوى للمركز الرئيسي وإدارة الشكاوى ولكن لا زالت الشركة تماطل في البت الشكوى، وأشار بن عامر إلى أن المشتركين سيتقدمون بشكوى مماثلة لديوان المظالم بعد عيد الأضحى المبارك في حالة تجاهل مطالبنا، مشيرا إلى أن المواطنين يتعرضون في الأحياء السكنية لانقطاع متكرر مما ساهم في إعطاب الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث اضطروا إلى ترك أبنائهم في المنازل يعيشون في الظلام دون أن تحسن شركة الكهرباء من أعمالها رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تحصلها من المواطنين، واصفا الشركة بالمماطلة في وعودها دون تحقيق مطالب المواطنين أو الاعتذار عن الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضوا لها.وكان مدير شركة الكهرباء في محافظة الطائف المهندس هشام حلواني أكد في وقت سابق لـ«عكاظ» الرفع بشكاوى المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في رمضان للوزارة، حيث ستقوم الشركة بدراسة وضعهم ومنحهم تعويضات من عدمه، فيما أكدت الشركة في ذلك الوقت «إنه نتيجة للأمطار والصواعق الشديدة التي ضربت محافظة الطائف؛ فقد ضربت صاعقة محطة تحويل الشهداء جهد 110 كيلو فولت أمبير بالمحافظة واحترق جزء من المحطة، ما تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن 17134 مشتركاً».