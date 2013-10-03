ضبط 150 مشتبه بهم في اعتداءات سيناء الأخيرة.. و1000 قطعة ملابس عسكرية

ألقت أجهزة الأمن بشمال سيناء القبض على 150 من العناصر المشتبه فيها بالتورط في الأحداث التي شهدتها سيناء عقب 3 يوليو 2013 بعد بيان الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، علاوة على ضبط 1000 قطعة ملابس عسكرية .

جاء ذلك في إطار الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن على مستوى أقسام العريش الأربعة منذ الصباح الباكر تحت إشراف اللواء سميح أحمد بشادي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء .

وأعلنت مصادر أمنية أنه تم ضبط العناصر المشتبه في تورطها في الهجوم على قوات الأمن والاعتداء على الأفراد، إلى جانب المطلوبين على خلفية أي أعمال جنائية أخرى.

وأضافت المصادر أن الملابس والمهمات العسكرية والشرطية التي تم ضبطها تضمنت 1000 قطعة ملابس عسكرية و100 كاب وعدد من الرتب بنحو 100 عن كل رتبة من ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم، كما تم ضبط 500 «بادج» للصاعقة بحوزة ترزي يدعى «حمادة م.ب»، 27 سنة، أثناء مداهمة إحدى الشقق السكنية بحي الريسة بمدينة العريش .