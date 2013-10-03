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نظافة القاهرة: زراعة 4 آلاف متر مربع نجيلة جاهزة بميدان التحرير

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أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة هى تطوير وتجميل ميدان التحرير، وتشمل أعمال الحدائق والتشجير للجزيرة الوسطى والحدائق والمثلثات الخضراء المجاورة، والإنارة (إصلاح وصيانة ودهان للأعمدة) والدهانات للأسوار الحديدية، وإعادة لصق وتركيب بلاطات السور وحوائط الميدان ودهانها، ودهان أسوار الجزر النباتية بالميدان.

وأضاف السعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم زراعة حوالى 1500 متر مربع من النجيلة الجاهزة وباقى مساحة تستوعب 2500 متر مربع نجيلة جاهزة، سيتم زراعتها بالصينية المركزية للميدان، بحيث تكون المساحة النهائية 4 آلاف متر، وذلك قبل يوم السبت المقبل.

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