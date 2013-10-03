نظموا العمل واعطوا المعلم حقه من البرامج

نادر العنزي (تبوك)

أكد رئيس قسم الإدارة المدرسية في تعليم تبوك عوض بن إبراهيم العنزي على أهمية ودور مدير المدرسة في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية إلى أعلى مراتبها.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمديري مدارس البنين، حيث أكد على أهمية تنظيم العمل في المدارس والاهتمام بالمعلم وتطوير مستواه وإعطائه حقه في برامج التدريب.وناقش الاجتماع العديد من القضايا التربوية والتعليمية وخاصة في ما يتعلق بالدليل الإجرائي لمديري المدارس في المرحلة الابتدائية. كما تم التنبيه على مديري المدارس بسرعة الانتهاء من إسناد المعلمين في برنامج نور والتأكد من تطبيق سجلات المعلمين والوكلاء كما جاء في الدليل الإجرائي وعقد اجتماع مع المعلمين لتوضيحه لهم كما نبه الاجتماع الى عدم مخاطبة إدارة الإشراف التربوي حول عجز المعلمين والصيانة والحراس وإنما تتم المخاطبات وفق التخصص في أقسام الإدارة المختلفة وتكون إدارة الإشراف عونا للمدير في ما يخص المستوى الفني للمعلمين والتحصيلي للطلاب. كما ناقش الاجتماع تفعيل دور الإشراف والمناوبة اليومية قبل وبعد نهاية الدوام وكذلك العمل على تنفيذ خطة الإخلاء وتدريب الطلاب عليها والتأكد من توفر وسائل الأمن والسلامة والتأكيد على تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس المنطقة عموما بكل ما ورد فيه والتأكيد على توزيع المهام والمسؤوليات كتابيا لجميع العاملين في المدرسة وفق تنظيم الدليل الجديد كما أكد الاجتماع على أهمية الاطلاع على التعاميم الواردة للمدرسة وجميع اللوائح المنظمة للعمل داخل المدرسة والعمل باستمرار على تنفيذ الزيارات الصفية للمعلم في حصة كاملة وتوثيق الزيارة في سجل متابعة تقويم وتطوير أداء المعلم والحرص على توقيع المعلم على الزيارة وعلى الدرجة المسجلة.