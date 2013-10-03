شرطة الشمالية تتأهب لمواجهة المتسللين والحجاج غير النظاميين

فليح ملاك (رفحاء)

عقد مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء حمود بن صالح المنصور اجتماعا مع قيادات أفرع الأمن العام بالمنطقة ضم شؤون الأمن ممثلا بإدارة الضبط الإداري وإدارة التحريات والبحث الجنائي، قوة أمن الطرق بالمنطقة، إدارة المرور، دوريات الأمن و ادارة الأمن الحماية. وبحث اللقاء وضع الخطط الميدانية الخاصة بضبط المخالفين لأنظمة الحج (الحج دون تصريح) والإقامة والعمل، قبل وصولهم الى مكة المكرمة وكذلك ضبط مجهولي الهوية وناقلي المخالفين لأنظمة الحج ومهربي المجهولين والمتسللين الي مكة المكرمة ومنع أي تجاوزات أمنية. وأصدر مدير الشرطة تعليمات بضرورة متابعة القرارات ميدانيا ووضع الخطط مثل نقاط ضبط أمني متحركة تغطي كافة المواقع.