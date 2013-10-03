نصيحة للنحفاء: لا تتناول طعام المنزل اذهب إلى المطعم !!

التخلص من النحولة أو النحافة أمر يراه المريض به غاية فى الصعوبة، بل أن المشكلة قد تصيبه بعقدة نفسية تؤثر عليه عضويا وتؤثر على قدرته على الاستفادة من الطعام مما يؤدى إلى زيادة نحافته ونحوله.

المشكلة الحقيقة تكمن فى طريقة تفكير النحيف، وطريقة تعامله مع مشكلة النحولة التى تجعله يشعر باستمرار بالانزعاج من مظهره غير المحبب له، وكذلك من اعتقاده المفرط بأن الزيادة فى الوزن هى من المستحيلات.

أكد الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى أنه بمنتهى البساطة يمكن للنحيل التخلص من نحوله بمجرد أن يغير ما يفعله ،بمعنى إذا كان هذا الشخص معتاد تناول الطعام بداخل البيت ولا يستطيع العيش بدون تناول الطعام من يدى أمه أو أهل المنزل مثله مثل حال كثير من الرجال المصريين، فعليه أن يأكل طعامه بعد ذلك خارج المنزل، ويحاول تناول اللحوم والدهون بكثرة، وكذلك يهتم بالإضافات التى توضع على الطعام، ويجب أن ينسى كل الإضافات التى لا تزيد الوزن مثل السلطات والعيش السن وغيرها، وذلك لأن الطعام فى المطاعم والمحلات يحتوى على إضافات عالية السعرات وبالتالى بالتدريج سيشعر بالفرق والامتلاء وتلاشى الشعور بالنحول خطوة بخطوة.

إذا كان معتادا على الذهاب وتناول الطعام فى مكان معين ،فعليه أن يقوم بالذهاب إلى أكثر من مكان فى الشهر الواحد ،وكذلك طلب نوعيات طعام جديدة تحتوى على سعرات كبيرة ودهون عالية.

وإذا اعتاد هذا الشخص تقليل الطعام كى يدخن سريعا بعده، فعليه أن يقوم بتناول الكثير من الطعام ومكافأة نفسه بسيجارة بعدها، وتناول كميات كبيرة من الطعام بعد ذلك يجعله يعتاد الأمر ويزيد من الكميات رويدا حتى يتعود على ذلك، وإذا كان هذا الشخص قد اعتاد تناول الطعام وحده ،فعليه أن يقوم بتناول الطعام مع أهله وعائلته ،أو تقسيم الأسبوع بين أصدقائه وعائلته والمقربين ،لكى يتناول الطعام معهم بالتناوب فهذا يجعله غير مقيد بطعام معين أو بكميه محدودة ويجعله لا يعى كميات الطعام التى تناولها، لأنه سوف ينشغل بأصدقائه وعائلته.