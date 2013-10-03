العامل الوراثى وراء سرطان القولون والوقاية بالكشف والفحص المبكر

من أخطر أنواع السرطان هو سرطان القولون، يذكر دكتور على زيدان مدرس واستشارى جراحة الأورام أعراض هذا السرطان، ومنها ظهور دم فى البراز، وذلك يعد من أخطر الأعراض مع احمرار فى لونه، أو يكون غامقاً نتيجة لتخزينه، بجانب نقص ملحوظ فى الوزن مع فقدان فى الشهية، مع ميل إلى الغثيان وقىء، بالإضافة إلى أنيميا حادة، ونقص فى كرات الدم الحمراء المصحوب مع ضعف عام فى الصحة، مع إعياء شديد للجسم، علاوة على انسداد معوى يصاحبه انتفاخ فى البطن، وأخيراً الآلام شديدة فى العظام، ونزول دم من الفم بشكل كثيف، وعن أسباب حدوث سرطان القولون، يقول، إن عامل الوراثة من مسببات المرض نتيجة الخلل والطفرات فى بعض الجينات الوراثية، والتدخين بكمية كبيرة، والسمنة الزائدة فى الجسم، وأخيراً الإصابة ببعض من أنواع السرطان الآخرى، مثل سرطان المبيض أو الرحم أو الثدى أو البروستاتا.

ومن جانب آخر يتحدث عن طرق العلاج بعد الإصابة بهذا المرض، ومنها العلاج بالجراحة من خلال استئصال الورم، وهناك العلاج الكيميائى، وذلك فى المراحل المتقدمة من المرض، والتى يصعب فيها استئصال الورم لتقليل حجم الورم ثم استئصاله مع اتباع طرق الوقاية المختلفة.

يشير زيدان إلى طرق الوقاية من هذا المرض من خلال الاكتشاف المبكر فى مراحله الأولى؛ لتحقيق أكبر نسبة من الشفاء، ولا يكون صعباً، ومن أجل ألا يخترق السرطان الطبقات المختلفة لجدار القولون، ومنع وصوله إلى الغدد الليمفاوية بالبطن، والخوض كذلك إلى الأعضاء الأخرى بالبطن، مثل الكبد، والكلى، وغيرها، وتناول الفاكهة والخضروات بصفة منتظمة خلال الوجبات الثلاث، مع شرب كمية وفيرة من المياه، وخاصة قبل الأكل مع البعد عن الدهون، والوجبات الدسمة بجانب الابتعاد بقدر الإمكان عن اللحوم المصنعة، والمجمدة، والاعتماد قدر الإمكان على الأطعمة الطازجة، وتجنب الكحوليات، وأخيراً، ينصح بممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وينصح زيدان فى نهاية حديثه بمتابعة المريض للطبيب بعد العلاج، مع الكشف الدورى كل ثلاثة شهور فى العام الأول، وكل ستة شهور فى العامين التاليين، للكشف بجانب عمل الفحوصات على القولون لاكتشاف أى ورم فى بدايته.