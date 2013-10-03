ملثمان يطلقان النار على مجندين شرطة بمنفذ الجميل في بورسعيد

كتب : هبة صبيح منذ 1 دقيقة

أطلق ملثمان يقودان دراجة بخارية النار على مجندين بشرطة الموانئ وأصيب ثالث بكسر في قدمه بمنفذ الجميل الجمركي في بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم، وذلك أثناء ذهاب المجندين لشراء العشاء.

تلقى اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد إشارة من مستشفى بورسعيد العسكري بوصول عادل سعيد مصطفى، مصاب بطلق ناري في قدمه، ومحمود مبروك شعبان، مصاب بطلق ناري في الظهر بفتحة دخول وخروج، وزميلهما ماهر نادي تقاوي، مصاب بكسر في القدم،

وتبين أن المجندين خرجا من منفذ الجميل الجمركي بملابسهما الميرى لشراء عشاء، وأثناء سيرهما في طريقهما بجوار الجبانات أطلق ملثمان النيران عليهما من فوق دراجة بخارية بسلاح آلي ثم فرا هاربين، وحاول زميلهما ماهر إنقاذهما فكسرت قدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة ويبذل رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة.