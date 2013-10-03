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السعيدي رئيسا لبلدي القطيف

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 محمد العبدالله (القطيف)

انتخب المجلس البلدي بمحافظة القطيف في اجتماعه الخامس والثلاثين، مساء أمس المهندس شرف حسن السعيدي رئيساً للمجلس للفترة الثانية، والتي تمتد سنتين مقبلتين، فيما امتنع المهندس عباس الشماسي رئيس المجلس السابق عن الترشح، كما تم التصويت على منصب نائب الرئيس، وجاءت النتيجة تعادل الأصوات بين الدكتور علي بداح الخالدي، والمهندس عبد العظيم الخاطر، ما يستوجب الرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية للبت في الأمر.من جانبه شكر المهندس الشماسي، الأعضاء على تعاونهم المثمر خلال فترة رئاسته للمجلس، وعلى روح الانسجام والتكاتف التي أبدوها، ما أدى إلى بلورة رؤية واضحة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية لمواطني المحافظة، متمنياً للرئيس الجديد، وبقية الاعضاء التوفيق والنجاح كفريق عمل واحد متناغم، بما يحقق تطلعات المواطنين.يشار إلى أن أعضاء المجلس سيلتقون بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ظهر اليوم بمدينة جدة للتواصل، بخصوص دعم سموه لعدد من المشروعات التنموية في المحافظة، ومنها دعم مشاريع تنمية ضاحية الملك فهد بالقطيف، والخزامي، والتي ستساهم تنميتها في التقليل من شح الأراضي السكنية والخدمية، كما سيبحثون مع سموه سبل دعم البلدية بالكوادر الهندسية والفنية، وتطوير البنية التنظيمية فيها؛ لتلبية متطلبات العمل التنموي في المحافظة.

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