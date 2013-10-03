زيارة أمير المنطقة تتويج لتواصله الدائم لهم

رحب المسؤولون في محافظة الخفجي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية. مشيرين إلى أنها زيارة خير وبركة، حيث يفتتح عددا من المشاريع الحيوية ويلتقي بالأهالي. وقالوا لـ «عكاظ» إن توجيهاته تقضي دائما بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين وبذل الجهد الكبير في تلبية متطلبات المحافظة وأهلها.زيارة خيرقال مدير شرطة الخفجي العميد سعود بن تركي المطيري: نرحب بسيدي الأمير سعود بن نايف وصحبه الكرام .. نحن في الخفجي تغمرنا الفرحة والسعادة بهذه الزيارة المباركة ولا شك أنها زيارة فيها الخير الكثير لأهالي الخفجي في المحافظة ومراكزها فأهلا وسهلا بسموه الكريم.ومن جانبه، يقول مساعد قائد حرس الحدود بالخفجي العقيد بحري خالد عيسى الزهراني أهلا وسهلا سمو الأمير.. فرحتنا لا تضاهيها فرحه والخفجي زادت شرفا ونورا بالزيارة المباركة حفظ الله وطننا وولاة أمرنا وأدام الله علينا الخير والأمن والأمانأجمل ترحيبأما قائد الوحدة البحرية الخاصة في حرس الحدود بالخفجي المقدم جعفر هادي القحطاني، فقال نرحب بسموه الكريم وصحبه الكرام، وزاد على ذلك مدير الجوازات العميد محمد عثمان العساف مبديا سعادته بالزيارة وقال: فرحتنا غامره وسعادتنا كبيرة بمقدم سموه الكريم وصحبه الكرام نرحب بسموه الكريم أجزل وأجمل ترحيب. ومن جانبه، قال مدير جوازات المنفذ العقيد ياسر صالح السحيباني: يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأجمل الترحيب وأزكاه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف .. فرحتنا كبيرة بهذه الزيارة التي هللت لها الخفجي وأهلها.ترابط وتلاحمفي ذات السياق قال مدير المرور العقيد سعد فالح الحميداني: نرحب بسموه الكريم وصحبه في الخفجي فوجود سموه الكريم بين أهالي الخفجي يجسد مدى الترابط والتلاحم بين المواطن والقيادة الرشيدة، ومن جانب آخر، يقول قائد قوة أمن المنشآت العميد عبد لمحسن السبيعي: سعادتنا غامرة وفرحتنا كبيرة ولا شك أن زيارة سموه الكريم للخفجي هي محل عرفان من الجميع ووطننا عرف منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى عهدنا الزاهر في عهد الملك عبدالله بترابط أبناءه وتلاحمهم والتفافهم حول ولاة الأمر.ويزيد على ذلك مساعد قائد قوة أمن المنشآت المقدم نواف بن هزاع بن عبدالعزيز الدويش مرحبا بسموه الكريم في الخفجي وقال (نحن سعداء بهذه الزيارة الميمونه وهي أكبر دليل على اهتمام ولاة الأمر بأبناء الوطن في كل مكان).نعم لا تحصىرئيس بلدية الخفجي المهندس بندر إبراهيم السبيعي عبر عن سعادته بزيارة سمو الأمير أهلا وسهلا بسموه الكريم وصحبه الكرام في الخفجي، تغمرنا السعادة بهذه الزيارة المباركة ونحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعم لا تعد ولا تحصى وعلى أن جعل لنا ولاة أمر يحكمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نحن نفخر بولاة أمرنا ونعرف أنهم حريصون أشد الحرص على أبناء الوطن الغالي والزيارة دليل على ذلك.من جانب آخر، قال مدير مستشفى الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي (نسعد هذا اليوم بوجود صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونرحب بسموه وصحبه الكرام)سعادة تعانق السماءمدير قسم مكافحه المخدرات في الخفجي المقدم حسين محسن بن دمخ تقدم لسمو الأمير بجزيل الشكر والتقدير على الزيارة ورحب بسموه وصحيه الكرام، أما قائد أمن الطرق النقيب محمد حمد الرشيدي فقال (فرحتنا تعانق السماء وتغمرنا السعادة ونهني أنفسنا بوجود صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بيننا في هذه الزيارة التي تؤكد مدى الترابط والتلاحم بين ولاة الأمر والشعب في وطن الخير والعطاء والنماء)ويقول مدير الأحوال المدنية ماجد برجس الدوسري: نتقدم بأجمل عبارات الترحيب بمقدم الأمير سعود بن نايف ووجود سموه بيننا هذا اليوم ومحل فرحة وسعادة لكافة أبناء محافظة الخفجي وقراها.عبارات الترحيبوقال مدير عام جمرك الخفجي سلطان عبدالرحمن الفهيد يسرني أن أتقدم لسموه الكريم وصحبه بأجمل عبارات الترحيب نحن سعداء بهذه الزيارة المباركة نسال الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم.ومن جانبه، ذكر رئيس مركز السفانية هتاش سعد الشمري بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي مركز السفانية يطيب لي أن اعبر عن سعادتي وفرحتي الغامرة بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وهذه الزيارة امتداد للتواصل والرعاية الكبيرة التي يوليها ولاة الأمر لأبنائهم المواطنين.

شبكةعيونالإخبارية

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