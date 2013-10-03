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صحة الأحساء تطمئن على استعدادات منفذي سلوى والبطحاء للحج

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صحة الأحساء تطمئن على استعدادات منفذي سلوى والبطحاء للحج صحة الأحساء تطمئن على استعدادات منفذي سلوى والبطحاء للحج

 سالم السبيعي (الأحساء)

أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة الأحساء الدكتور عبدالمحسن بن ناصر الملحم على جميع العاملين بتقديم أفضلوأرقي الخدمات لحجاج بيت الله، مفيداً أن ما تقدمه صحة الأحساء من خدمات امتداد لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. جاء ذلك خلال زيارة تفقديه يوم أمس لمنفذي البطحاء وسلوى الحدوديين حيث اطلع على التجهيزات والاستعدادات في مراكز المراقبة الوبائية والخدمات الصحية والوقائية والطبية والتثقيفية المقدمة على كافة الاصعدة. كما التقى الدكتور الملحم خلال الزيارة بمحافظ العديد فيحان بن قويد حيث أطلعه من خلالها على التجهيزات والاستعدادات في مراكز المراقبة الوبائية التابعة للمنافذ البرية سلوى والبطحاء.

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