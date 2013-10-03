المدينة الصناعية بوابة النهضة لاستقطاب مستثمري الخليج

محمد العبدالله (الدمام)

رئيس مجلس أعمال الخفجي محمد البلوي أكد لـ «عكاظ» أن أهالي المحافظة يتطلعون لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية باعتبارها تجسيدا عمليا على التلاحم القائم بين القيادة والشعب، مشيرا إلى أن زيارة سموه تكتسب أهمية بالغة باعتبارها الزيارة الأولى للخفجي منذ تولي سموه إمارة المنطقة الشرقية، موضحا أن قائمة احتياجات محافظة الخفجي كثيرة وعديدة، بيد أن هناك أولويات ملحة تفرض على الجميع إعطاءها زخما كبيرا لتسريع البدء في تنفيذها في أقرب فرصة.وتطلع البلوي أن تفتح زيارة أمير الشرقية الباب للشروع في تنفيذ تلك الاحتياجات ذات العلاقة المباشرة لجذب الاستثمارات للمحافظة، لافتا إلى أن محافظة الخفجي من المناطق البكر والجاذبة للاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية، نظرا لموقعها الاستراتيجي وقربها الجغرافي من الكويت، ما يعطيها ميزة كبيرة لدخول الاستثمارات للاستفادة من المناخات المتاحة وخصوصا لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.البلوي يرى أن إنشاء مطار داخلي يحتل اهمية بالغة بالنسبة للمواطنين والقطاع الخاص خصوصا وأن افتقار المحافظة للمطار يضطر الكثير لاستخدام النقل البري في عملية التنقل بين مناطق المملكة و كذلك استخدام المطارات الخليجية للسفر للخارج، باعتبارها أقرب من الذهاب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام الذي يبعد عن المحافظة بنحو 300 كيلومترا تقريبا. وأشار رئيس أعمال الخفجي إلى أن المطالبة بإنشاء مطار محلي ليست جديدة وهي من المطالبات القديمة، متطلعا أن تكون زيارة أمير الشرقية فاتحة خير للشروع في تنفيذ المطار وتخصص الموازنة اللازمة للقضاء على المعاناة الطويلة لافتقار المحافظة لمطار لتسهيل عملية السفر لمختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يأمل أن تسهم المدينة الصناعية في تسريع التنمية الاقتصادية في المحافظة، لافتا إلى أن الأرض المخصصة لإقامة مدينة صناعية تم استلامها فعليا، ما يرفع عن القطاع الخاص كاهلا ثقيلا بسبب افتقار المحافظة لمدينة صناعية لاستيعاب المصانع و الورش