محافظ الخفجي: كلنا يد واحدة لنهضة وطننا العظيم

عبدالله الحكمي (الخفجي)

رحب محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بزيارة أمير المنطقة الشرقية وقال: ننظر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية، باعتبارها زيارة خير كبير لأبناء محافظة الخفجي ومراكزها، فصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف لا يألو جهدا في ما يعود على أبناء المنطقة بالخير الوفير وتوجيهات سموه الكريم لنا دائما الاهتمام بالمواطن.وأشار إلى أن محافظة الخفجي مقبلة على نهضة تنموية كبيرة ودليل ذلك ما سيفتتحه سموه من مشاريع تعود بالنفع للمواطنين في الخفجي، لافتا إلى أن عجلة التطور لن تقف عند هذه المشاريع، فهناك مشاريع مستقبلية . وأضاف الهزاع: التوجيهات كما يعلمها الجميع من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومن صاحب السموالملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد حفظه الله وسمو النائب الثاني ومن سمو أمير المنطقة الشرقية تحض على الاهتمام بالمواطنين في كافة المجالات.وهذا الوطن الغالي العظيم منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله يفخر بأبناءه وولاة الأمر الذين هم يد واحدة وقلبا واحدا وكلمة واحدة والتلاحم بين الشعب وولاة الأمر يزيدنا إيمانا ويقينا أن وطننا بخير ولله الحمد بفضل الله عز وجل في ظل القيادة الحكيمة (أكرر ترحيبي أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي الخفجي بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وصحبه الكرام).