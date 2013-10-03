الوقوف ميدانيا على واقع الخدمات يبشر بتطويرها

زيارة أمير المنطقة يجسد حرصة على خدمة المواطن.. أهالي الخفجي

عبدالله الحكمي (الخفجي)

رحب عدد من المسؤولين والمواطنين في محافظة الخفجي بزيارة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وهي زيارته الأولى لمحافظة الخفجي منذ توليه إمارة المنطقة حيث يدشن سموه عددا من المشاريع المهمة والتنموية في المحافظة.حب وولاءعبر المواطنون في استطلاعات لـ«عكاظ» عن سعادتهم البالغة بالزيارة الميمونةوقال عوض محمد القحطاني عضو المجلس المحلي ان محافظة الخفجي تتشرف بزيارة الامير سعود بن نايف.. «وبهذه المناسبة فإنني اتقدم بأسمى معاني الحب والولاء، فزيارة سموه للخفجي التي هي جزء هام من أرجاء الوطن العظيم تأتي لتفقد وتلمس احتياجات المواطنين والوقوف المباشر على مسيرة البناء والتنمية في المحافظة، والالتقاء بالأهالي والمسؤولين، وهو نهج سارت عليه قيادة البلاد.. لنا الفخر والاعتزاز بهذه الزياره التي تدل على اهتمام سموه الكريم بمحافظات المنطقة وكافة المواطنين».فرحة كبيرةيعن الله محمد القحطاني (من أعيان محافظة الخفجي) رحب من جانبه بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف إلى محافظة الخفجي . وقال «كم تغمرنا الفرحة بقدوم سموه الكريم في زيارة تفقدية لمحافظة الخفجي، ليقف على واقع المحافظة ويطلع على ما تحتاجه من خدمات ويلتقي بالمواطنين عن قرب وتلمس مطالبهم، إنها نظرة المسؤول الثاقبة وهذه تطلعات قيادتنا الحكيمة».نهج رشيدشيخ ومعرف مركز ابرق الكبريت فهد فالح الملعبي العازمي عبر عن سعادته قائلا: ارتسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا الجميع منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بهذه الزيارة فقد عودنا ولاة أمرنا منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، على مثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين، والزيارة تجسد أقوى معاني التواصل والتلاحم بين القيادة والشعب. فمرحبا بسموه الكريم وصحبه، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.أهلا وسهلاوكيل المعرف في ابرق الكبريت معزي بن صقر العازمي قال من جانبه: سعادتنا لا توصف بوجود سموه بيننا، والزيارة تجسد أقوى معاني التواصل والتلاحم بين القيادة والشعب وامتداد للتواصل والرعاية الكبيرة التي يوليها ولاة الأمر لأبنائهم المواطنين.وقال عبدالرحمن علي الحكمي: وجود سموه الكريم بيننا مصدر فخر واعتزاز وفرحة وسعادة لنا في محافظة الخفجي.أما صالح علي القحطاني فقال: أهلا سمو الامير نزلتم أهلا وحللتم سهلا. كما رحب المواطنون؛ عبدالله مفضي العجمي، وحيد يحيى الحكمي، خلف مخيمر، علي يحيى الحكمي، أحمد يحيى الحكمي بالزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية الى الخفجي وقالوا انها زيارة خير وبشائر ستعود بالنفع على كافة المواطنين .